〈大立光法說〉手機市場需求不振 但與客戶端合作研發案仍不間斷

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-11 17:36

光學元件類股股王大立光 (3008-TW) 今 (11) 日召開法說會，大立光執行長林恩平對第二季的展望認為，4 月營運動能與 3 月差不多，5 月也與 4 月相近，目前 6 月還看不到；同時，對於法人關注的 2024 年手機相機鏡頭的升級趨勢上，大立光認為今年會以延續去年開發的高階款鏡頭放量出貨爲主，主要因目前手機市場最大障礙在需求的不振。

大立光 2024 年 3 月營收爲 34.51 億元，月增 1.89%，年增 4.31%；累計 2024 年首季營收 113.13 億元，季減 36.74%，年增 23.83%。

林恩平也透露，包括 G+P 鏡頭及潛望式鏡頭的性能表現佳，目前也只配置於品牌手機廠旗艦機種而已，更何況在今年上半年品牌廠推出新的旗艦機種少，對大立光而言，並不是個好消息；縱然如此，大立光仍持續與客戶在可變光圈鏡頭、VCM(音圈馬達) 的技術升級上持續開發中。

至於手機配置 AI 的功能，在鏡頭上是有推進升級的效果，林恩平說，這一點也有客戶來討論過，但目前仍沒有進一步的想法出爐。

同時，也有品牌手機廠規劃將原有旗艦機配置的高階鏡頭進一步下放到中階手機配置，但這樣的提議，目前也只是個規劃，但林恩平強調，同樣規格的手機鏡頭，採取同樣的售價出貨，不會因出貨產品配置在不同位階的的終端手機產品而有不同價格。

林恩平也強調，在目前手機客戶端仍沿用去年開發的鏡頭產品同時，預估同樣規格的鏡頭產品因生產的熟練度提升，在生產良率上也會有改善，同時，加上價格的高度掌握及生產規模、產能利用率的放大，這幾大因素如能充分掌握，對獲利能力的增進則會幫助。

在生產規模上，林恩平指出，由於去年新增的高階鏡頭鏡片加大、製程更加複雜，預計在今年底會把已開出的已開出的產能填滿；至於 2025 年開出的第四廠產能規劃，則將再視客戶端的需求而定。

大立光 2024 年第一季營收 113.13 億元，毛利率 49.17%，季減 3.71 個百分點，年減 0.67 個百分點，首季稅後純益 61.11 億元，年增 85.81%，季增 23.09%，每股純益爲 45.79 元。其中，第一季單季業外收益高達 34.69 億元，主要受惠新台幣貶值，業外匯兌收益貢獻達 23.4 億元。