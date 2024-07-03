颶風貝羅對石油供應影響不大 美國原油期貨回吐漲幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-03 02:40

美國西德州原油期貨周二 (2 日) 回吐稍早大部分漲幅，因為颶風貝羅 (Beryl) 的預測路徑持續遠離美國監管的墨西哥灣北部主要海上生產區，不會造成任何大規模的供應中斷。

截稿前，8 月到期的西德州原油期貨下跌 0.14%，至每桶 83.26 美元；9 月到期的布蘭特原油期貨小漲 0.02%，至每桶 86.62。

稍早西德州原油期貨與布蘭特原油期貨價格紛紛走高，其中美國原油期貨一度上漲 1 美元至 84.38 美元，原因是市場擔心隨著美國夏日駕駛季開始，對汽車燃料需求成長，而颶風 Beryl 可能會對墨西哥灣附近生產區造成廣泛影響。

這兩個基準指數在前一個交易日都上漲約 2%。但 Price Futures Group 分析師 Phill Flynn 表示，隨著颶風新的路徑預測出爐，交易員不再這麼擔心供應問題。

他表示，市場注意到颶風不會造成任何大規模的海上石油生產關閉，雖然可能仍有部分平台關閉，但影響微乎其微。

據了解，Beryl 是五級颶風，目前在正加勒比海肆虐。美國國家颶風中心 (US National Hurricane Center) 預估貝羅會在本周晚些時候進入墨西哥灣時減弱成熱帶風暴。