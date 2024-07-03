〈能源盤後〉Beryl颶風南偏 避開主要產油區 市場擔憂緩解 原油收低

鉅亨網編譯許家華 2024-07-03 05:55

原油期貨價格周二 (2 日) 吐回早盤漲幅，最終收低，係因市場暫時不再那麼擔憂颶風 Beryl 令墨西哥灣海上原油生產中斷。

然而，美國周四迎來國慶假期，假日出遊高峰的預期有助於縮限油價跌幅。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 57 美分或 0.7%，收每桶 82.81 美元。前一日收登 4 月 26 日以來最高點。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 36 美分或 0.4%，收每桶 86.24 美元，前一日收登 4 月 30 日以來最高點。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.57 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.6% ，收每加侖 2.63 美元。

8 月交割的天然氣價格下跌 1.7%，收每百萬 Btu 2.44 美元。

市場驅動力

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，颶風造成的石油溢價已見回落，因為大多數風暴預測，颶風 Beryl 將南偏，不會直接影響主要的油田和油井。然而，隨著颶風進一步逼近，仍需評估是否會有任何生產受到影響和停產。

Beryl 登陸格林納達 (Grenada)，成為大西洋有史以來最早的 5 級颶風。

瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 認為，Beryl 短期內不會影響墨西哥灣的運營，但本周稍晚恐有些干擾運作。

Flynn 周二稍早報告指出，比起風暴問題，市場似乎更關注地緣政治風險因素以及假期間可望創紀錄的需求。

Flynn 指出，美國軍事基地對恐怖襲擊威脅保持高度戒備, 而伊朗支持的胡塞叛軍也敢於挑戰美國保衛國際水域。即使沒有風暴，市場也開始消化全球石油供應短缺的情況，因為利差表明市場已經開始大幅收緊。

原油周一收高，WTI 原油和 Brent 原油均創下 4 月下旬來最高收盤價，部分原因即是對周四 (7 月 4 日) 美國國慶的出遊預期。

美國汽車協會 (AAA) 預計，國慶日當周駕車出遊人次將創下 6060 萬人紀錄，比去年增加 280 萬人，也超過 2019 年國慶假期間 (新冠疫情前) 駕車出遊的 5530 萬人。

XTB MENA 高級市場分析師 Hani Abuagla 預期，美國國慶假期周末的旅行需求將大幅增加，這表明「全球最大消費國的石油消費強勁」。

美國能源資訊局 (EIA) 周三將發布上周美國石油供應數據，且儲存天然氣供應數據也會同日發布，因應翌日是 7 月 4 日獨立紀念日而提前一日發布。