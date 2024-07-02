華孚上半年營收年增逾1成 續創24年新高

車用機殼廠華孚 ( 6235-TW ) 今 (2) 日公告 6 月營收 5.13 億元，累計今年上半年營收 32.18 億元，年增逾 1 成，持續創 24 年新高。總經理甘錦添先前於法說會時指出，預期今年歐洲市場成長最快，而東北亞市場最快今年也會有新專案挹注。

甘錦添看好歐洲市場，華孚布局鋁鎂合金多年，歐洲很多車廠很早就在使用鋁鎂合金，目前平均採用的鋁鎂合金為 20 公斤，未來有機會達到 60 公斤，預期歐洲成長最快。

其他海外市場方面，甘錦添則說，華孚在北美傳統車廠耕耘已久，且已經有不錯的成果。東北亞部分，華孚在東北亞已經耕耘 3、4 年，最快今年就會有新專案挹注，規劃將從小部件開始導入，未來有機會拿到大尺寸部件的產品。