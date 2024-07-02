〈陸港盤後〉中國央行調控債市 滬指接近3,000點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-02 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（2 日）收盤漲跌互見，滬指接近 3,000 點，中國人民銀行（央行）決定近期針對部分公開市場業務一級交易商展開國債借入操作，債市資金有望流向股市。

滬指周二漲 0.08% 報 2,997.01 點，深證成指跌 0.97% 報 8,812.67 點，創業板指跌 1.05% 報 1,665.04 點。兩市成交額合計人民幣 6,447 億元。

半導體、家電、有色、汽車、券商等類股走低，銀行、釀酒、鋼鐵、石油、保險等族群上揚。

香港恆生指數周二收盤漲 0.29%，報 17,769.14 點，恒生科技指數跌 0.43%，報 3,539.13 點。

中國央行周一發布公開市場業務公告，表示為維護債券市場穩健運行，在對當前市場情勢審慎觀察、評估基礎上，決定近期針對部分公開市場業務一級交易商展開國債借入操作。

中信證券首席經濟學家明明表示，此舉意味近期央行可能就會在公開市場進行國債賣出操作。在 10 年公債殖利率降至歷史低點之際，賣出公債，有利於穩定長債利率，防範利率風險。

業界人士認為，在央行要「保持正常向上傾斜的殖利率曲線」的情況下，債市可能會面臨調整，部分資金可能會流向股市。

東方證券分析師王麗穎表示，A 股走勢主要與央行對公債市場的調控有關，今年以來，公債市場持續走強，吸引大量資金，對股市流動性有一定影響。如今央行表態加強調控，對股市流動性有利。

此外，《財新網》周一公布的數據顯示，6 月財新製造業採購經理人指數（PMI）為 51.8，較 5 月上升 0.1 個百分點，連續八個月高於榮枯線，寫下 2021 年 6 月來最高紀錄。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6 月製造業景氣依然維持向好，供給、內需、出口保持擴張，採購量和庫存上升，就業收縮幅度有所改善，但企業家的樂觀情緒明顯下降。市場信心不足和有效需求不足仍是經濟面臨的極大挑戰。