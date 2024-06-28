東元獲印度電動車用動力系統訂單5.5萬套 明年Q1量產交付

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-02 12:04

東元 (1504-TW) 印度分公司 TEMICO 宣布，獲得印度主要電動車製造商訂單，提供 5000 台 9 米與 12 米電動巴士直驅動力系統，以及 5 萬台輕型商用車動力系統，合計 5.5 萬套。東元指出，合約為期 3 年，計畫明年第一季開始量產交付。

東元董事長利明献指出，此次獲得印度電動車製造商訂單，是東元在印度市場的重要突破，且隨著印度電動車市場快速成長，東元印度分公司將持續致力在地化生產，擴大市場份額，響應印度政府政策，同時將台灣電動車產業

東元表示，印度分公司 TEMICO 位於印度第三大城班加羅爾，是與日本三井合資成立的工廠，在 2023 年 11 月底啟用電動車用動力系統的生產線，預計下個月獲得當地政府 BIS 認證，正式量產。

TEMICO 董事連昭志指出，目前印度僅有 1 家本地廠商能夠在地化生產電動巴士動力系統，東元印度分公司可望成為全印度第 2 家此類廠商。

此外，印度即將超車日本成為全球第四大經濟體，印度現有約 80 萬台的柴油引擎巴士，目標 2030 年將全面電動化，且政府針對公共運輸提供了優惠和補助政策。因此，預計印度的電動巴士市場規模將大幅擴大，都將進一步激勵車廠搶食市場大餅，商機可期。

連昭志也透露，目前正與印度其他巴士製造商接洽，力求東元 TEMICO 成為印度重要的電動巴士動力系統供應商。

東元在台灣電動巴士動力系統市場具豐富經驗，且是台灣首家取得政府 DMIT 認證的電巴動力系統製造商。東元表示，台灣每年約千台的電動巴士需求量，印度市場的規模則更具吸引力，因此，東元在印度的在地生產計劃具有重大戰略意義。