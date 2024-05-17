〈東元法說〉三大事業群Q2營收有望季增 智慧能源在手訂單達250億

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-17 19:35

東元 (1504-TW) 今 (17) 日召開第一季法說會，總經理范炘預期，三大事業群包括機電系統、智慧能源以及智慧生活，第二季營收皆有望呈現季增。其中，智慧能源業務中，目前未執行的工程及設備在手訂單達 250 億元。

東元第一季營收 137.3 億元，季減 4.42%，年減 7.85%；毛利率 25.9%，與去年第四季持平，年增 1.6 個百分點；營益率 11.9%，季增 1.4 個百分點，年增 0.5 個百分點。稅後純益 11.59 億元，季增 6.1%，年減 29.1%，每股純益 0.55 元。

東元指出，由於機電系統在中國與歐洲地區營收減少，加上智慧能源的工程營收認列時點差異影響，使得第一季營收呈現年季雙減。毛利率較去年同期呈現年增，則是因機電系統高壓產品比重提高，以及智慧生活中毛利較高的空調營收比重提高。

如果以三大事業群營收占比來看，機電系統占 52.8%，智慧生活占 21.2%，智慧能源占 18.9%，其他占 7.1%。

至於綠能相關業務最新的發展進度，機電系統中第一季節能與 EV 相關產品 (不含 IE3 馬達) 營收占整體事業群約 12.5%；智慧能源方面，第一季綠能相關工程及產品營收年增 3.7%，占整體事業群 41.1%，且目前未執行的工程及設備在手訂單達 250 億，其中綠能業務比重約 58%；智慧生活部分，第一季綠能相關營收占事業群比重約 44.1%，第一季變頻商業空調營收年增 22.7%。