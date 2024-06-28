2023上市金融非主管職 中再保平均薪資、中位數勇奪雙冠王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-02 09:59

證交所公布上市公司 2023 年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，觀察金融保險業員工薪資平均數，中再保 (2851-TW) 以 162.9 萬元躋身第一，中信金 (2891-TW) 、兆豐金 (2886-TW) 分別以 159.3 萬元、156.2 萬元緊追在後，此外，中再保在員工薪資中位數上依舊稱冠。

第四至十名依序為華票 148.9 萬元、統一證 144.9 萬元、國泰金 144.3 萬元、富邦金 144.2 萬元、第一金 139.7 萬元、彰銀 139.4 萬元、上海商銀 139 萬元。

兆豐金指出，依據公司章程第 31 條之 1 規定，依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥萬分之 2 至萬分之 15 為員工酬勞，及訂定「員工獎金及酬勞發給規則」，將經營績效與成果反映於員工薪酬中。

若以員工薪資中位數來比較，第一名依舊是中再保 138.3 萬元，第二名為華票 132 萬元，第三至五名分別為中信金 131.4 萬元、兆豐金 130.4 萬元、彰銀 130.2 萬元。

第六至十名依序為第一金 129.3 萬元、合庫金 129 萬元、上海商銀 126 萬元、國泰金 117.9 萬元、華南金 117.8 萬元。

觀察全體上市金融保險公司非主管職員工數，以國泰金 20454 人最高，去年合計薪資總額達 295.17 億元； 其次為富邦金 16938 人，薪資總額 244.19 億元；第三為中信金 14003 人，薪資總額 223.11 億元。

觀察金融保險業非主管職員工之平均薪資末段班，以京城銀的 89.2 萬元敬陪末座，三商壽 91.1 萬元、聯邦銀 91.2 萬元分列倒數二、三名。至於薪資中位數，群益證以 77.3 萬元居最末位，三商壽 78.9 萬元、京城銀 80.5 萬元分列倒數二、三名。

京城銀表示，金融業以存戶安全與金融穩定為優先原則，該行追求淨值穩定的成長，扎實及保守的資產品質與高度的流動性，以不負金融特許執照的社會責任。薪金以員工安居樂業，生活穩定為目標，京城銀不以各類型不同金融業的薪金來互相競爭。