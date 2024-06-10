東元攜手西門子簽署MOU 鎖定潔淨氣體GIS汰換需求商機
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-11 16:34
東元 (1504-TW) 今 (11) 日宣布，攜手西門子簽署合作備忘錄，在台灣合作生產 24KV 無六氟化硫 (blue GIS) 的潔淨氣體 (clean air) 絕緣開關設備(GIS)，可運用於變電所、科學園區、風電、光電等場域，鎖定全台上萬台潔淨氣體 GIS 汰換需求商機。
六氟化硫氣體為電力業常用的絕緣介質，屬於溫室氣體之一。根據環境部氣候變遷署的資料顯示，六氟化硫氣體 (SF6) 的暖化潛能是二氧化碳的 2.35 萬倍，歐盟也將在 2026 年起禁止高壓絕緣開關設備 (GIS) 中使用六氟化硫氣體 (SF6)。因此，六氟化硫氣體替代方案已是迫在眉睫。
東元表示，此次與西門子合作，將西門子最新研發的技術引入台灣市場，這款 24KV 不含 SF6 氣體的潔淨氣體 (clean air) 絕緣開關設備，杜絕了溫室氣體排放，又無低溫液化的顧慮，在不使用含氟氣體的同時，仍可確保不影響設備的安全性、生命週期成本，且外形尺寸也不受影響。
東元電機智慧能源事業群張松鑌總經理表示，台電推動韌性電網計劃，預估未來 10 年在變電所改建、汰換、新建等形式下，潔淨氣體絕緣開關設備可提供不同場域和產業應用。
另外，東元與西門子的技術移轉合作，在台產製潔淨氣體的絕緣開關設備 (clean air 24 kV blue GIS)，真正實現無氟解決方案，提升台灣的供電品質，降低溫室效應，朝淨零碳排目標邁進，同時也有助於加速關鍵零組件國產化及產業在地化目標。
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