〈東元股東會〉董座邱純枝：獲利、股價創高 今年聚焦多面向布局

鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2024-05-24 15:11

東元 (1504-TW) 今 (24) 日舉辦股東會，會中董事長邱純枝致詞表示，2023 年是豐收的一年，獲利、股價皆創新高，且市值也超過 1000 億元。不過今年第一季景氣有點回落，美國市場落後其他市場，今年將聚焦多面向布局，力求營收成長。

邱純枝表示，去年除了聚焦永續經營，減少碳排，去年減碳逾 2 成，各個事業群也利用能源轉型的機會掌握機會，包括高效能馬達占馬達營收超過 7 成，電動巴士市場國內市占率達 8 成。綠色工程方面，包含太陽能、儲能、風電工程等，已掌握現有的 250 億元綠色工程訂單達半數。

邱純枝進一步指出，AI 與空調家電解決方案也有 64% 是節能相關的應用，去年開啟的創儲業務，也繳出達 5 億元的亮眼成績。

海外布局方面，東元去年陸續在墨西哥、印度兩地啟用小馬達生產與組裝新廠，進一步提升產能，使得供應鏈更加完善，可望帶動今年營收成長。邱純枝說明，短期內可以提高供應鏈韌性，墨西哥廠將結合美國德州廠展現短鏈效益，長期則可拓展中南美市場；印度廠同樣採用短鏈生產為發展主軸，優先聚焦印度內需市場，接著往東南亞，甚至非洲市場延伸。