〈東元經營權之爭〉東元新任董事長確定了 由利明献接任

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-31 16:09

東元 (1504-TW) 今 (31) 日召開新一屆董事會，會中推選新任董事長。董事會首先推舉邱純枝續任董事長一職，不過邱純枝因個人因素婉拒，並推薦利明献接任董事長，並獲董事會通過，邱純枝則升任副會長，協助新任董事長接棒。

現年 68 歲的利明献，為前中國信託商業銀行董事長，擁有跨國金融管理經驗，且在現有經營團隊匡助下協助下，在經營策略上「先求聚焦發展並以穩定人才及經營為重，同時尊重東元既有的文化與傳承」，相信可望持續透過技術優勢，積極研發節能新品，搶佔減碳商機。

同時，在核心產品與新興綠能產品的相輔相成下，結合東元全球產業鏈，放眼國際，擴大營收成長力道，為股東、員工、和社會創造更高的企業價值。

利明献表示，董事會成員學經歷豐富、各有專精，將可借重 5 名續任董事參與東元經營的經驗以協助新一屆董事會順利運作。此外，新任 6 名董事也擁有跨國經驗、永續發展、再生能源產業、數位轉型、智慧製造和組織改造的專業。

利明献認為，此一嶄新組合，與東元未來聚焦發展之策略與方向一致，也符合股東們期待東元順應國際綠能發展趨勢與提升全球布局的期望展望，期許在新一屆董事會成員的合作下，再創營運高峰。

另外，新一屆董事會也感謝邱純枝在任期間的付出，過去三年，逐步強化東元全球供應鏈，積極拓展海外電氣化生態系，從再生能源發電、儲能、微電網配電，涵蓋到電動車動力系統和充電系統，並結合北美東元西屋馬達公司的資源和網絡，建構東元綠色移動事業的版圖。