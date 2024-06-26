高息ETF 00944首次配息0.058元 7/15前上車 8/9領配息

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-01 18:46

00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」成立後 7 月 1 日首次配息公告，每受益權單位預估配發 0.058 元，預計 7 月 16 日除息，亦即在 7 月 15 日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為 8 月 9 日。

針對 00944 首次預估配息公告， 00944 至 7 月 1 日收盤淨值為 15.31 元，若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定，投資人可持續留意，以 00944 目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，每月收益分配評價時依當下淨值狀況進行評估。