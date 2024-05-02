〈高股息ETF狂潮〉高股息ETF添新兵！ 野村00944挾趨勢動能+股利 5/9掛牌

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-02 11:31

4/29 正式成立的 00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF（00944）預定於 5 月 9 日掛牌，採月配息，預計 7 月首次除息，發行價為 15 元，成分股每年 5 月及 11 月定期調整二次，野村投信指出，00944 具有「強勢」、「高息」、「低重疊」優勢，讓投資人除享收益，也兼具存股的 CP 值。

00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF 經理人林怡君表示，野村投信推出首檔結合「趨勢動能」x「高股息」產品，00944 從篩選流程的本質上做出市場區隔與進化，成為新一代高息股的投資新顯學。學術實證加上實質指數數據的雙重驗證下，兼具「趨勢動能」x「高息」是台灣少見的產品，全天候領漲抗跌特性可望提升整體報酬、有效降低投資波動，「強勢」、「高息」、「低重疊」優勢，讓投資人在獲取相關收益機會的同時，享有更高存股的 CP 值。

林怡君指出，一般而言，會選擇高股息 ETF 與存股的投資人，採取的都是分時投資策略，代表重視風險與投資穩健，然而，個股操作可以取得比較高的獲利，但是風險也較高，相較於個股投資，ETF 可以將風險分散到數十檔個股中，又可參與行情，長期亦能取得穩定獲利，無論是新手投資者還是有經驗的股市參與者，00944 採月配息， 7 月首次除息，投資門檻低，滿足「低價買、輕鬆存、每月領」的無壓力投資哲學。

野村投信透過實證，臺灣趨勢動能高股息指數自 2015/11/17 至 2024/2/29 累積總報酬達 416.53%，當中股息報酬即達 193.75%，幾乎快等同於臺灣加權指數同期間的股息與價格累積總報酬 206.91%，以及臺灣高股息指數的累積總報酬 203.19%，另外還有額外資本利得的部分，即價格報酬達 222.78%，代表「強勢高息股」可望兼顧高股息 ETF 投資上的息收、成長與總報酬未來性，有望大幅提升高息股報酬潛力。