外資點名8檔「成長型高股息」個股標的 0056占6檔最高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-01 13:58

台股高成長與高股息雙贏投資特色，在全球主要股市極具吸引力，近期外資即對此發布報告，推薦「成長型高股息」八檔指標個股，法人指出，目前主要高股息 ETF 的選股邏輯已涵蓋相關概念，如元大高股息 (0056-TW) 持有 6 檔最高，其次為元大台灣價值高息 (00940-TW) 的 4 檔，復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW) 、群益台灣精選高息 (00919-TW) 則分別涵蓋 2 至 3 檔不等。

該份外資報告分析台灣高股息 ETF 發展，尤其看好成長型高股息標的，定義為「未來 12 個月股息殖利率最高，且 2023 至 2024 年股息呈正成長」。在結合高股息與成長因子下，除了於大盤震盪時可望有超額報酬，若進入全球處於景氣復甦而美國啟動降息階段，該組合因子的報酬率亦為各類型前茅。

法人指出，該外資報告點名的 8 檔台股分別為華碩、京元電、仁寶、力成、緯創、貿聯 - KY、鈊象、中美晶，預估 2024 年、2025 年，合計平均 EPS 成長幅度分別為 31%、20%，每股股息 (Dividend Per Share) 亦有 28%、26%，具備成長型高股息特色，吸引外資關注。對存股族而言，則可透過高股息 ETF 選股，與外資看法站在同一陣線，參與資金行情。

從目前市場千億以上高股息 ETF 來看，以 0056 目前囊括 6 檔成分股最多。法人分析，0056 為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，即隱含成長因子在內，此選股定義也與外資報告所謂成長型高股息標的之定義符合，確實涵蓋到成長型高股息成分股的檔數相對最多。