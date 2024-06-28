台股ETF受益人870萬連18周創新高 00919周增3萬人最旺

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-02 11:31

高股息 ETF 人氣紅不讓！根據台股 ETF 集保戶股權分散統計最新資料顯示，62 檔受益人最新一周合計增加 139 萬 255 人，來到 870 萬 810 人，為連續 18 周創新高。進一步觀察，上周受益人增加的台股 ETF 共有 45 檔，其中剛除息的群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 單周大增 30077 人，奪下人氣王。

市場法人表示，台股高息 ETF 的波動度相對個股與大盤來得低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，投資人可趁台股高檔拉回，以及 ETF 除息後的便宜價，把握逢低分批進場中長線布局機會。

財富管理業者表示，00919 在 6 月 24 日除息後的便宜價吸引不少中長線投資人進場，雖然受大盤震盪影響，00919 目前仍貼息，不過，從過去四次配息紀錄來看，00919 的確配出滿足投資人的息率，且今年以來含息報酬率也超過兩成表現出色，堪稱息利雙收人氣王，此外，以過去四次次次填息的紀錄，還是讓投資人對其有信心未來填息表現，因此趁除息後的甜甜價投資人紛紛逢低布局。