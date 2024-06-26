科技業年薪破百是標配？除非是「四中四大」大部分月薪4-6萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-01 17:38

資訊科技業在新鮮人最想投入的產業中連續霸榜 5 年，百萬年薪好像已經成為科技業標配，但科技業真是百萬保底嗎？有軟體工程師表示，科技業根本不是隨便都破百，多的是熬了 6 年還沒有破百的，還羅列出不少網友 po 文，佐證只有「四中四大」的學歷才能隨便破百。

文章一出，引起不少討論，百萬年薪對軟體工程師來說真的難？網友回應「純軟的公司不吃學歷啦，半導體或系統廠才會」、「混血轉職仔只能吃渣渣」、「沒有頂尖學歷本來就是這樣啊，我自己也是轉職仔，雖然我現在也年薪破百，但我應該算是少數破百的轉職仔，絕大部分都是月薪 4-6 萬」。

但也有網友表示與學歷無關「出社會之後，年薪沒低於 100 過」、「純軟不像半導體，其實不太會在意學歷了，破不了百真的就是技能包要再精進」、「轉職仔第二年就破百了啊！上面那些年薪六七十都零年小白價吧」。儘管產業中薪資有高有低，但網友直指「年薪依舊比一堆行業高，因為社會上多的是不到年薪 60 萬的職缺，轉職還是有一定的吸引力」。