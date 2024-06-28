鴻海第二屆董辦實習生擴大舉辦 報名人數增4成錄取率2%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-01 20:05

邁入第二屆的鴻海「董事長辦公室暑期實習生計劃」，從三月開放申請後，總共收到來自台灣及美國、加拿大、日本、韓國、馬來西亞及印尼等地，將近 700 名學生踴躍申請，報名人數較去年增長 40%。

今年鴻海董辦暑期實習生報名的學生中，「女性」以及「非理工」比例高於「男性」和「理工」類別。在經過書面審查、實際面試等後，總共 16 位學生獲得實習資格，錄取率約為 2%。

鴻海人資長夏國安表示，過去鴻海因為代工產業特性的緣故，公司內部運作情形，對外界而言較為神秘不透明。近年來在 DEI（Diversity, Equity and Inclusion）多元共融的國際趨勢下，職場環境除了多元，更講究開放溝通。

夏國安進一步指出，去年建立董辦實習生制度，就是希望創造多樣化的管道，讓更多年輕一代未來優秀人才，有機會了解鴻海，進一步加入鴻海，也能為永續經營打下良好的基礎。

鴻海表示，董事長辦公室為集團的決策核心，所涵蓋的中央單位複雜且多元，為讓實習生能更深入認識鴻海，今年度採用分組實習機制，希望讓實習生可以更深入接觸與自己專業相符的領域，同時也能參與跨領域的專案，透過多元學習、擴展視野。

其中，「企業形象組」將深入鴻海中央核心運作地帶，體驗包括利害關係人的溝通、環保政策的推動、職場照護網絡的運作等，探索鴻海格局與視野；「科技創新組」將走進鴻海研究院、軟體研發中心、商用電動車中心等，了解鴻海創新科技的核心部門，學習電動車產業的整體佈局。

因此，第二屆的實習生，在兩個月實習期間，除了鴻海內部核心單位體驗外，也必須走出公司大門，透過交流機會，進一步了解鴻海公司的利害關係人，如國際科技大廠、外商金融公司、國際媒體機構等。