生命科學才是未來？人力銀行：薪資有很大成長空間

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-21 17:15

輝達執行長黃仁勳，日前出席 2024 年世界政府峰會，被問到人們應該學習什麼時，強調生命科學才是未來，但這番言論引起網友討論及不以為然。人力銀行網站則指出，即便是生命科學學群的碩士畢業生進入職場，工作多年後，年薪仍不及百萬元。

1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，長久以科技業以及半導體一直扮演產業領頭羊角色，但近幾年政府有在推動生技醫療相關的產業，所以確實在這方面是在萌芽階段，生技產業還有很大的成長空間。

曾仲葳還提到，再分析薪資結構，生命科學學群的碩士畢業生進入職場，擔任生物科技研發人員跟醫藥研發人員，即使工作多年，其平均年薪仍不到百萬元，與科技業研發工程師，動輒百萬年薪起跳的行情相較，有著明顯差異，也難怪網友意見一面倒。