伺服器支撐下半年需求 Q3 DRAM再漲8-13%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-27 17:37

研究機構 TrendForce 今 (27) 日表示，由於通用型伺服器 (general server) 需求復甦，加上 DRAM 供應商 HBM 生產比重進一步拉高，供應商延續漲價態度，第三季記憶體均價持續上揚，DRAM 價格漲幅達 8-13%，其中 Conventional DRAM 漲幅為 5-10%，較第二季漲幅略有收斂。

TrendForce 指出，第二季買方的補庫存意願漸趨保守，供應商及買方端的庫存水準未有顯著變化。第三季受惠智慧型手機及 CSPs 進入生產旺季，帶動第三季記憶體出貨量放大。

第三季考量通用型伺服器需求復甦，加上供應商的 HBM 生產比重進一步拉高，預估 PC DRAM 價格將延續漲勢，均價漲幅季增 3-8%，漲幅低於 Server DRAM，並較第二季漲幅收斂，主要反映 PC DRAM 庫存偏高，消費性需求則未有顯著改善。

第三季通用型伺服器受惠於旺季備貨需求，TrendForce 研判，將使得 DDR5 Server DRAM 合約價漲幅上修至 8-13% 區間。由於 DDR4 買方平均庫存仍高，因此拉貨動能集中在 DDR5，使得漲勢較 DDR4 來得高，因此綜合兩者的平均合約價應落在季增 8-13%。

自去年第四季以來，Mobile DRAM 的連續漲價使品牌端的營業獲利面臨極大挑戰，加上目前庫存相當充足，品牌並不急於進入第三季的議價流程，議價態度被動。但原廠為填補先前幾個季度的獲利缺口，以及考量明年供需將轉為緊缺，因此維持對合約價格的拉漲態度，惟受買方議價態度被動以及高庫存影響，可能限縮第三季漲幅。TrendForce 預估，季度漲幅將落在季增 3-8%，其中以 LPDDR4(X) 漲幅最小，不排除有再收斂的可能。

第三季整體 Graphics DRAM 需求依舊較為平淡，價格走勢主要受到其他 DRAM 產品的連動影響，在原廠強勢進入上漲週期且漲勢尚未停歇之下，使得採購端採取持續備貨的策略，因此在心態上較能接受賣方提出的漲價。

在供給端因新款 GPU 將進入驗證階段，原廠將陸續提高 GDDR7 的生產，而目前 GDDR7 比 GDDR6 約莫有 20-30% 溢價，隨著今年第三季的樣品出貨將略推升平均銷售價格，預估 Graphics DRAM 價格將呈現季增 3-8%。

整體 Consumer DRAM 市場仍顯得供過於求，但三大供應商在 HBM 產能排擠之下，漲價意圖相當明確，加上台系廠尚未回到獲利狀態，故仍有價格上漲的壓力存在，預估價格仍維持小幅上漲趨勢。