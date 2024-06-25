AI往邊緣端擴展 2025年筆電DRAM平均搭載容量增幅7%起跳

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-25 16:09

研究機構 TrendForce 今 (25) 日表示，隨著大型雲端服務業者逐步完成建置 AI 伺服器基礎設施後，2025 年 AI 將從雲端往邊緣拓展，如 AI 筆電等，將帶動 DRAM 整體平均搭載容量成長 0.8GB，增幅至少為 7%。

TrendForce 指出，AI 往邊緣端發展，將帶動較小型的大型語言模型 (LLM) 以及建置邊緣 AI 伺服器，促進其企業客戶在各製造、金融、醫療、商務等各領域應用落地。

此外，因 AI PC 或筆電在電腦設備基本架構組成與 AI 伺服器較相近，具有一定程度運算能力、可運行較小型 LLM 及生成式 AI 等運用，有望成為雲端服務業者橋接雲端 AI 基礎設施及邊緣 AI 小型訓練或推論應用的最後一哩路。

觀察近期晶片廠在 AI PC 的布局，英特爾 (INTC-US) 的 Lunar Lake 及超微 (AMD-US) 的 Strix Point 都已問世並符合 AI PC 標準，搭載該晶片的 PC 機種也預計在今年第四季及今年第三季上市。

品牌方面，華碩 (2357-TW) 及宏碁 (2353-TW) 繼 5 月推出搭載高通 (QCOM-US) Snapdragon X Elite 的機種後，也在 COMPUTEX 期間推出搭載 Lunar Lake、Strix Point、Snapdragon X Elite 的機種，微星 (2377-TW) 僅推出搭載 Lunar Lake、Strix Point 的機種；新款 AI PC 建議售價落於 1,399-1,899 美元區間。

TrendForce 認為，2025 年隨著 AI 應用完善、能處理複雜任務、提供更好的用戶體驗並提高生產力，將帶動消費者對於更智能、更高效的終端設備需求迅速增長，AI 筆電滲透率將快速成長至 20.4% 的水位，預期 AI 筆電浪潮將帶動 DRAM 含量成長。

TrendForce 預估，筆電 DRAM 平均搭載容量將自 2023 年的 10.5GB 年增 12% 至 2024 年的 11.8GB，展望 2025 年，隨 AI 筆電滲透率自 2024 年的 1% 提升至 2025 年的 20.4%，且皆搭載 16GB 以上 DRAM，將至少帶動整體平均搭載容量將成長 0.8GB，增幅至少為 7%。