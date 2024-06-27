AI 與半導體的未來趨勢明確 投資日本半導體ETF就看這檔00951

基金投資涉及一定程度之風險，建議投資人應一併審視自己的風險承受度及投資目的，再選擇最適合的投資標的。

股票入息基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。基金投資全球股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

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本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折 / 溢價之風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用 (如經理費、保管費、上市費)；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC(以下稱「ICE Data」)。「NYSE FactSet®」係 ICE Data 或其關係企業之服務／商標，且已與 NYSE FactSet 日本半導體指數(NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)(以下稱「指數」) 一併授權以供台新投信針對台新日本半導體 ETF 證券投資信託基金 (以下稱「基金」) 使用之。台新投信及基金均非由 ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三方供應商 (以下稱「ICE Data 及其供應商」) 贊助、背書、銷售或推廣。ICE Data 及其供應商對於基金內之證券投資建議、台新投信或指數追蹤一般市場績效之能力，不作任何相關聲明或保證。指數之過往績效不代表或保證未來之表現。ICE Data 及其供應商對於指數、指數數據或其包含之資訊、與之相關或衍生之資訊，就特定目的或用途之適銷性與適合性不作任何保證、陳述、明示和 / 或暗示。指數和指數數據均按現狀提供，ICE Data 及其供應商不就其充分性、準確性、時效性或完整性承擔任何損害或責任，使用者應自行承擔風險。