AI 與半導體的未來趨勢明確 投資日本半導體ETF就看這檔00951
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 10:34
全球 AI 浪潮下，現在已是離不開晶片的世代， 半導體設備產業先蹲後跳，可望在 2024 年發動成長引擎，帶動獲利持續走揚，尤其日本更是產業的重中之重，台新投信看準日本半導體展「芯」局，重磅推出台灣首檔日本半導體 ETF—00951 台新日本半導體 ETF 基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)，同時也是首檔發行價 10 元、具收益平準金的日股 ETF，寫下三大創舉，預計 7/8 開始募集，讓投資人輕鬆參與日本半導體的大多頭行情。
近年中美角力持續影響全球半導體業，2020 年美國對中國施行晶片鎖喉政策，使得中美科技競爭不斷升溫，美國政府祭出 2022 年《晶片和科學法案》，補貼美國製造的尖端半導體。在供應鏈轉移下，日本政府也端出晶片法案，補助具戰略重要性的半導體和生成式人工智慧 (AI) 技術在日本國內製造。
護國神山台積電已陸續進駐日本熊本、美國亞利桑那州興建晶圓廠，預估今年資本支出 280 億至 320 億美元，半導體相關設備廠營運吞下大補丸，預估營收將從 2024 年 1278.7 億美元成長至 2029 年 1560.9 億美元，年複合成長率達 4.1%。【上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。】
根據 Bloomberg 統計，2023/5/24~2024/5/23 期間，日本半導體指數累計大漲 52%(指數聚焦日本)，上游半導體指數累計漲幅 40%(指數納入日韓台美法荷等企業)，觀察日本半導體指標股表現，其中，迪思科 Disco 今年來飆漲 60%，東京威力科創亦有 31% 的漲幅。【上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。】
市面上日股 ETF 追蹤日本大型指數，如日經 225、東證指數等，納入了交通、金融、消費等各領域個股，產業布局相對分散，進一步分析，日股去年以來擁有強勁的漲勢，主要是由半導體族群扮演幕後功臣去驅動，而 NYSE FactSet 日本半導體指數即是聚焦在半導體製造、設備、材料及零組件等相關族群。
日本半導體出口以半導體生產設備為大宗，占總出口近 6 成，其次則為零組件占約 2 成，值得注意的是，日本半導體設備在全球市占率高達 3 成，僅次於美國。在日本職人高度專注、耐心地去最佳化每個環節下，因此形成難以打破的壁壘。
日本政府大刀闊斧推出「半導體振興計畫」， 外資援引台積電等外企，本土則力推日本 8 家 企業包含索尼、豐田等扶植的新創公司 Rapidus 研發 2 奈米技術，推進日本半導體發展。【上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。】
日股走出失落的 30 年，在全球股市中脫穎而出，主要有三大看點，首先是東證改革計畫，促使日企推出庫藏股計畫與提高股利率；其次是產業改革，受疫情影響，政府強化數位轉向，喊出日本半導體企業營收從 2020 年的 5 兆日圓提升至 2030 年 15 兆日圓，並積極引進外資投資，包括台積電熊本廠；第三則是資金面，外資熱錢不斷湧進日股，今年來已買超 5 兆日圓。
國人偏愛赴日旅遊，最不能錯過的行程就是在「激安殿堂」血拚，台新投信推出這檔堪稱是最「激安」的日本半導體 ETF(00951)，發行價只要 10 元，銅板價讓小資族也能輕鬆入手，透過一籃子股票的 ETF 來布局，就能參與日本半導體上升行情，並降低投資風險。
台新日本半導體 ETF 基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) (00951) 寫下三個第一的輝煌紀錄，首先是台灣首檔日本半導體 ETF，其次是首檔發行價 10 元的日股 ETF，第三則是首檔具收益平準金的日股 ETF，可望提供投資人相對穩定的配息來源。
00951 台新日本半導體 ETF 基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 追蹤 NYSE FactSet 日本半導體指數，必須經過四道篩選關卡，包含產業初篩、營收純度分類、市值排序、權重決定，最後精選出高純度半導體優質股 50 檔，單一股票權重上限為 15%、前五大成分股總權重上限為 60%，指數每半年定審一次，於每年 2 月、8 月第 15 個營業日收盤生效。基金收益分配採年配息，於每年 10 月 31 日評價。
本文為台新投信行銷文宣
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