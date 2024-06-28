百萬受益人注意！0056第三季估配1.07元 年化配息率破10%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-28 18:35

百萬受益人注意！元大高股息 (0056-TW) 公告第三季配息，每受益權單位預估配發 1.07 元，以今 (28) 日收盤價 41.12 元計算，年化配息率達 10.4%，元大投信將在 7 月 12 日第二階段公告確定配息金額，7 月 16 日除息，想參與配息的投資人，最晚在 7 月 15 日前買進並持有，配息入袋則落在 8 月 9 日。

今年以來高股息 ETF 持續高度成長，0056 規模同步於 6 月 19 日突破 3000 億元，締新猷。作為台灣第一檔高股息 ETF，0056 長期運營穩定，連續配息且填息年度進入第 14 年，今年第一季、第二季除息僅 7、13 個交易日即填息。隨著台股企業成長，0056 的股息金額呈現增長趨勢，包括 2023 年全年每股配息 2.2 元，已是成立初期的兩倍以上。

0056 追蹤之臺灣高股息指數為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，基於現金股息發放與企業營運相關，成分股亦隱含成長因子。據國發會 6 月 27 日公布資料，本次景氣對策信號分數波段以 2023 年 2 月為最低點，至 2024 年 4 月重返黃紅燈，5 月並續亮，臺灣高股息指數在反映高息特色的同時，可望持續具備成長性。

依元大投信官網揭露至 6 月 27 日，0056 淨值組成中「已實現及未實現資本利得」為 11.09 元，較 2023 年底的 7.62 元成長逾 45%，包含股息收入的可分配收益則達 4.93 元，提供未來配息基礎。

0056 至今年第二季累計配息 23.04 元，已接近發行價格 25 元，超越後將為首檔達成此存股目標的高股息 ETF。