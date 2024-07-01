〈ETF成分股調整〉首檔上櫃ESG股票型ETF 00928新增3檔：穩懋、廣明、萬潤
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-01 13:05
「中信上櫃 ESG 30 ETF」（00928）是首檔純上櫃 ESG 概念股票型 ETF，其所追蹤上櫃 ESG 30 指數成分股於今 (1) 日進行季度調整，新增 3 檔包括穩懋 (3105-TW)、廣明 (6188-TW) 及萬潤 (6187-TW) 在內之電子工業類股票；同時刪除成分股漢磊 (3707-TW)、立端 (6245-TW)、昇佳電子 (6732-TW)。
櫃買中心發揮多重影響力推動永續發展，積極開創永續商品與創新制度，藉由市場機制推動企業投入永續發展及引導投資人共同重視永續議題。中信上櫃 ESG 30 ETF 於去 (112) 年推出，投資標的聚焦於上櫃股票，結合永續發展 ESG 概念，精選出流動性佳、財務體質優、永續評鑑分數高的 30 家優質上櫃公司。成分股在永續發展各面向，皆有優異表現。
例如知名半導體公司環球晶 (6488-TW) 及世界先進 (5347-TW)，積極因應國際終端客戶對供應鏈廠商之減碳要求，透過製程的研發改良降低耗能，並取得清潔生產評估系統認證等綠色工廠標章，避免生產活動對環境造成傷害；又如聖暉 *(5536-TW) 執行工程案件時採行綠色工法，協助客戶達成節能減碳的目標；此外，台灣東洋藥品 (4105-TW) 注重人才發展及員工福利，屢屢獲得優良企業雇主之獎項肯定。
隨著近期國內 ETF 市場快速成長，ETF 商品已受投資人高度青睞。投資中信上櫃 ESG 30 ETF，相當於一次分散配置多家永續發展表現佳的上櫃股票，節省投資人逐一評估資本市場眾多公司 ESG 各方面表現所耗費的時間。
櫃買中心建議投資人可善用中信上櫃 ESG 30 ETF 兼具市值型增值潛力及成分股體質良好且 ESG 評分高的特色，掌握兼具永續發展與企業獲利的 ETF 投資契機。
櫃買中心長期耕耘永續金融商品發展，致力讓 ESG 表現優異的上櫃企業被更多投資人看見。櫃買中心同時也關注包括氣候變遷在內的永續議題及發展趨勢，於去年發布台灣第一個交易所編製的氣候韌性主題指數「TPEx FactSet 氣候韌性指數」，表彰兼具氣候韌性及可投資性上櫃公司。
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