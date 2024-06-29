鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為35.27元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-29 04:15
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.42元下修至1.38元，其中最高估值3.19元，最低估值0.52元，預估目標價為35.27元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.19(3.19)
|4.52
|5.05
|最低值
|0.52(0.52)
|0.62
|0.56
|平均值
|1.38(1.41)
|2.14
|2.75
|中位數
|1.38(1.42)
|2.04
|2.71
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|297.17億
|399.96億
|473.84億
|最低值
|179.65億
|214.72億
|220.15億
|平均值
|228.25億
|310.06億
|374.86億
|中位數
|221.68億
|310.10億
|380.23億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|4,115萬
|13.70億
|41.88億
|67.25億
|174.81億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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