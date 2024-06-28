M9上市半年訂單破10萬創紀錄 華為與賽力斯的神話能持續多久？

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 15:31

《財富中文網》報導，賽力斯罕見跌停讓市場議論紛紛，賽力斯內部人士則回應稱這是市場的正常波動和表現，如有必要，公司會另行說明的。

有市場傳聞指出，廣發系劉格崧的基金因所持太陽能股持續下跌而對賽力斯被動砍倉，因公募基金有「雙十」規定，以限制基金對單一股票的投資比例。不過，目前尚難證實這一傳言的真實性。

「雙十」限制規定基金管理人運用基金財產進行證券投資，一隻基金持有一家公司發行的證券，其市值不得超過基金資產淨值的 10%；同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不得超過該證券的 10%。

報導指出，賽力斯週二爆量跌停顯得非同尋常。該公司上一次跌停是在 2022 年 10 月，當時問界銷量低迷，但這次情況顯然不同。目前，問界 M9 售價約 55 萬人民幣，問界 M7 售價約 29 萬人民幣，M5 約 26.5 萬人民幣，其中最貴的 M9 更從今年 4 月開始成為問界品牌交車最多的車系。

此外，在賽力斯股價跌停隔天，華為和賽力斯雙雙官宣稱 M9 上市 6 個月累計大定突破 10 萬輛。這一表現創造中國市場豪華品牌車型銷量新紀錄。

在問界銷售看好的支撐下，華鑫證券最新研究報告顯示，賽力斯 2024 年至 2026 年營收預計分別可達到人民幣 1402 億元、1665 億元、1959 億元。

雖然華為護航的問界仍支撐著賽力斯的千億人民幣市值，但無法忽視的是，目前鴻蒙智行合作夥伴除了賽力斯，還有奇瑞、北汽、江淮等。隨著越來越多的智選車產品即將問世，華為勢必要逐步傾斜資源至新產品，像是華為和北汽新能源聯合打造的首款智選車型，享界 S9 已上架華為商城鴻蒙智行家族，售價 45 到 55 萬人民幣，預計將於今年 7 到 8 月上市。北汽新能源為北汽藍谷的全資附屬公司。

也因此在賽力斯最近跌停之際，市場甚至傳出「賽力斯股民跑去北汽藍谷埋伏」的說法，畢竟既然華為與賽力斯能創造神話，北汽藍谷為何不能成為下一個賽力斯？

眾所周知，華為與汽車企業合作有三種模式，包括零組件供應商模式、HI（Huawei Intelligence）模式及鴻蒙智行模式，第三種是最深入的合作模式，華為不僅提供技術和解決方案，還參與到產品的定義、設計和品牌行銷等環節，華為與賽力斯的合作採用的即為這種模式。

儘管這種合作模式意味著賽力斯要讓出部分自主權，甚至有「出賣靈魂」之說，但該模式帶來的效果無疑是顯著的。