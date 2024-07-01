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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Squarespace Inc - Class A(SQSP-US)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為44.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Squarespace Inc - Class A(SQSP-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.72元上修至0.77元，其中最高估值1.35元，最低估值0.31元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.35(1.35)2.232.583.11
最低值0.31(0.31)0.44-0.01-0.02
平均值0.79(0.76)1.21.51.55
中位數0.77(0.72)1.171.731.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.08億14.12億15.85億17.77億
最低值11.98億13.00億14.69億16.37億
平均值12.02億13.70億15.32億17.07億
中位數12.01億13.76億15.43億17.07億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入4.85億6.21億7.84億8.67億10.12億

詳細資訊請看美股內頁：
Squarespace Inc - Class A(SQSP-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSQSP

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