鉅亨速報 - Factset 最新調查：Squarespace Inc - Class A(SQSP-US)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為44.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Squarespace Inc - Class A(SQSP-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.72元上修至0.77元，其中最高估值1.35元，最低估值0.31元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.35(1.35)
|2.23
|2.58
|3.11
|最低值
|0.31(0.31)
|0.44
|-0.01
|-0.02
|平均值
|0.79(0.76)
|1.2
|1.5
|1.55
|中位數
|0.77(0.72)
|1.17
|1.73
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.08億
|14.12億
|15.85億
|17.77億
|最低值
|11.98億
|13.00億
|14.69億
|16.37億
|平均值
|12.02億
|13.70億
|15.32億
|17.07億
|中位數
|12.01億
|13.76億
|15.43億
|17.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|4.85億
|6.21億
|7.84億
|8.67億
|10.12億
詳細資訊請看美股內頁：
Squarespace Inc - Class A(SQSP-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估下修至-0.58元，預估目標價為10.62元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估下修至1.33元，預估目標價為62.10元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為35.27元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估下修至6.25元，預估目標價為131.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇