鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估上修至0.02元，預估目標價為27.69元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-29 02:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.02元上修至0.02元，其中最高估值0.39元，最低估值0元，預估目標價為27.69元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.39(0.51)
|0.8
|1.22
|0.78
|最低值
|0
|0
|0.54
|0.78
|平均值
|0.08(0.11)
|0.56
|0.89
|0.78
|中位數
|0.02(0.02)
|0.59
|0.93
|0.78
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|312.81億
|367.58億
|425.47億
|406.87億
|最低值
|292.95億
|327.87億
|362.73億
|406.87億
|平均值
|303.43億
|351.69億
|398.23億
|406.87億
|中位數
|304.11億
|353.92億
|397.90億
|406.87億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|62.73億
|119.67億
|184.06億
|205.83億
|243.83億
詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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