〈ESG狂潮〉臺企銀辦「綠色趨勢‧賦能轉型講座」引導企業淨零轉型、接軌ESG
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-28 19:03
為協助企業及早因應淨零減碳的衝擊，臺灣企銀 (2834-TW) 預定舉辦 3 場次「綠色趨勢 ‧ 賦能轉型講座」，首場於昨（27）日在總行登場，邀請工研院及台灣中小企業聯合輔導基金會專家，向企業主傳遞最新綠色知識及強化企業轉型意識，同時提供政府相關資源及案例分享，吸引近 300 名客戶參與。
政府宣示在 2050 年淨零減碳，並訂定政策以接軌國際，臺企銀也持續透過金融影響力，凝聚中小企業對淨零減碳及永續發展的重視。針對淨零減碳議題，該行提供包括「綠能永續專案貸款」、「機器設備升級貸款」、「綠色融資永續發展貸款」及「永續連結貸款」等綠色融資方案，協助企業在生產設備升級、購置或投資再生能源、污染防治、節約能源設備等所需資金挹注。
為使企業能準確評估自身產品對氣候變遷影響，以便制定相對應的減碳策略，臺企銀與工研院協力建置「淨零減碳聯合輔導平台」，協助轉介企業參與基礎碳盤查及獲取減碳相關改善建議，同時協助規劃綠色融資，提供企業一站式淨零減碳輔導方案。「淨零減碳聯合輔導平台」設置於該行官網首頁「企業金融」項下之「企業輔導」內，可透過線上申請，或向該行國內 125 家分行洽詢相關資訊。
臺企銀積極提供企業淨零減碳融資及輔導方案，亦透過系統性規劃與評估，投融資決策排除承作爭議性產業，且承諾不再新增承作「開採煤礦相關企業投融資」、「興建燃煤電廠專案融資及投資」及「非常規油氣專案融資及投資」(資金用途屬減碳轉型除外)。該行亦於今年通過國際科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 目標審核，將透過各項減碳專案推動 SBTi 減碳目標，攜手企業客戶綠色轉型，共朝永續發展目標邁進。
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