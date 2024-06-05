〈ESG狂潮〉公股第二家通過SBTi 臺企銀去年減碳已達標 2030年目標減碳42%
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-05 10:15
臺灣企銀 (2834-TW) 今年 3 月通過國際科學基礎減碳目標倡議（SBTi）近程減碳目標審核，成為公股第二家，海內外自身營運據點及投融資等金融資產，都將依循目標逐步減碳。該行以 2020 年為基準年，2023 年碳排放量 (範疇 1+2) 較基準年減少達 18.4%，已確實達標，目標為 2030 年溫室氣體排放 (範疇 1+2) 減少 42%。
臺灣企銀透過系統性規劃與評估，從自身營運面及擴大再生能源使用以達成 SBTi 年減目標。自身營運面包含行內燈具全面汰換為 LED 燈具、用電量大之大樓優先汰換老舊冰水主機、分行裝修時汰換老舊空調設備，也舉辦分行節電競賽，競賽期間共省下 29.4 萬度等。擴大再生能源使用包含建置太陽光電發電設備採自發自用，目前已累計設置 4 處，113 年預計建置 5 處，總設置容量將達 236.125KW，同時輔以綠電轉供，113 年預計轉供 226.6 萬度，以持續提升再生能源使用。
臺灣企銀響應環境部全民綠生活相關措施，包含綠色辦公共 118 處響應、環保集點活動員工參與率達 71%、總行員工餐廳認證為環保餐廳、協助該行贊助成立之銀髮樂齡學堂設立奉茶站響應減塑，同時該行 112 年度綠色採購金額達 7,366 萬，落實各項綠生活於職場中，達成減碳積極作為。
未來臺灣企銀仍將透過各項減碳專案，推動 SBTi 減碳目標，並將自身減碳經驗，與中小企業客戶分享，攜手中小企業客戶綠色轉型，透過綠色金融力量提升中小企業綠色競爭力，共同朝永續淨零目標邁進。
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