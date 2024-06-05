〈ESG狂潮〉公股第二家通過SBTi 臺企銀去年減碳已達標 2030年目標減碳42%

臺灣企銀透過系統性規劃與評估，從自身營運面及擴大再生能源使用以達成 SBTi 年減目標。自身營運面包含行內燈具全面汰換為 LED 燈具、用電量大之大樓優先汰換老舊冰水主機、分行裝修時汰換老舊空調設備，也舉辦分行節電競賽，競賽期間共省下 29.4 萬度等。擴大再生能源使用包含建置太陽光電發電設備採自發自用，目前已累計設置 4 處，113 年預計建置 5 處，總設置容量將達 236.125KW，同時輔以綠電轉供，113 年預計轉供 226.6 萬度，以持續提升再生能源使用。