臺企銀挺中小企業護國群山 6度蟬聯中小企業放款績優銀行

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-26 10:42

臺灣企銀 (2834-TW) 獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案（A 組）」績優銀行，該行長期深耕國內中小企業放款領域，重視中小企業成長及發展，已連續 6 年皆獲頒該獎項，對中小企業的金融貢獻獲主管機關長期肯定。

臺灣企銀擔當協力孕育我國中小企業護國群山的重要角色，陪伴中小企業走過每個經營成長階段，同時密切關注市場情勢變化，相挺企業渡過不同時期的景氣波動，從新冠肺炎紓困、疫後振興及 0403 花蓮大地震等時期，該行皆第一時間啟動跨部門關懷專案，主動拜訪客戶了解需求，提供資金活水及融資輔導，其積極行動力亦獲主管機關多次表揚，充分展現臺灣企銀為中小企業之首選銀行。

除扶持中小企業經營成長外，臺灣企銀也相當重視中小企業未來轉型發展，如何透過綠色金融影響力提升中小企業綠色競爭力成為該行現行首要經營目標，除推出各項減碳專案貸款增進中小企業經營成長及營運韌性外，該行於今年 3 月正式通過國際科學基礎減碳目標倡議（SBTi）近程減碳目標審核，未來將以自身依循 SBTi 目標逐步減碳經驗與中小企業客戶分享，攜手中小企業綠色轉型，共同邁向永續經營。