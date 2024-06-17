〈ESG狂潮〉國銀又一家！ 臺企銀停止新承作燃煤電廠融資 邁向2050淨零

臺企銀致力投入綠色金融，截至 2024 年第一季，該行辦理「六大核心戰略產業貸款」中綠電及再生能源授信金額，較去年同期成長 13.56%，未來該行將持續實踐永續承諾，協助企業提升對轉型的認知與共識。

臺企銀長期深耕永續，為將 ESG 風險評估融入企業投融資評估決策，訂定責任授信及責任投資作業要點，排除承作爭議性產業，且為因應國際減碳趨勢，並強化氣候變遷風險的韌性，發揮對產業永續發展的影響力，