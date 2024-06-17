〈ESG狂潮〉國銀又一家！ 臺企銀停止新承作燃煤電廠融資 邁向2050淨零
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-17 13:32
國銀致力「2050 淨零排放」動作積極，繼兆豐金、中信金及臺灣銀行，非金控背景的第一家，臺灣企銀 (2834-TW) 董事會通過不再新增承作「開採煤礦相關企業投融資」、「興建燃煤電廠專案融資及投資」及「非常規油氣專案融資及投資」之承諾，從上而下建立全行淨零轉型的氣候使命。
臺企銀致力投入綠色金融，截至 2024 年第一季，該行辦理「六大核心戰略產業貸款」中綠電及再生能源授信金額，較去年同期成長 13.56%，未來該行將持續實踐永續承諾，協助企業提升對轉型的認知與共識。
臺企銀長期深耕永續，為將 ESG 風險評估融入企業投融資評估決策，訂定責任授信及責任投資作業要點，排除承作爭議性產業，且為因應國際減碳趨勢，並強化氣候變遷風險的韌性，發揮對產業永續發展的影響力，
減碳已成為企業不可迴避的重要議題，臺灣企銀將持續強化氣候變遷治理能力並響應國際淨零議題，並已成為第二家簽署科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 的公股銀行，建立集團投融資對象溫室氣體排放量之盤查機制，逐步將氣候風險管理融入業務流程，期許成為淨零排放推手，採取具體減碳行動，透過與投融資對象議合，協助企業永續轉型。
該行並推出「綠能永續專案貸款」等優惠措施，與工研院結盟打造「淨零減碳聯合輔導平台」，提供中小企業跨領域專業顧問服務，一站式為企業進行能源管理評估，引導企業採取節能減碳措施，有效緩解中小企業碳焦慮。
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