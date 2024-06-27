臺企銀首度參加台灣永續投資獎 即拿下「個案影響力-永續債券」銀級殊榮

臺灣企銀配合政府發展「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」，充分參與 ESG 金融市場，積極推動永續經營及善盡企業社會責任，2023 年發行「臺灣企銀 112 年度第 2 期無擔保主順位金融債券」，發行總額新臺幣 10 億元整，所募集資金已全數用於可持續發展投資計畫之綠色投資及社會效益投資。

該債券資金運用於綠色產業的漁電共生及風力發電等放款，促進臺灣綠能發展，為社會帶來能夠持續利用的乾淨能源。社會效益投資計畫中，該行將資金用於「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」，簡稱投資臺灣三大方案，以及「青年創業及啟動金貸款」，協助創業青年得到資金挹注。臺灣企銀亦關懷客戶居住正義，配合財政部推動「青年安心成家購屋優惠貸款」，讓我國青年能在推動經濟發展工作外，以負擔得起的方式有個安身立命之所。