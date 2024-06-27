臺企銀首度參加台灣永續投資獎 即拿下「個案影響力-永續債券」銀級殊榮
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-27 15:09
臺灣企銀 (2834-TW) 長期耕耘 ESG 永續發展，致力落實聯合國永續發展目標，今年首度參加由台灣永續能源基金會舉辦之 2024 第四屆台灣永續投資獎，於「個案影響力 - 永續債券」類榮獲銀級殊榮。
臺灣企銀配合政府發展「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」，充分參與 ESG 金融市場，積極推動永續經營及善盡企業社會責任，2023 年發行「臺灣企銀 112 年度第 2 期無擔保主順位金融債券」，發行總額新臺幣 10 億元整，所募集資金已全數用於可持續發展投資計畫之綠色投資及社會效益投資。
該債券資金運用於綠色產業的漁電共生及風力發電等放款，促進臺灣綠能發展，為社會帶來能夠持續利用的乾淨能源。社會效益投資計畫中，該行將資金用於「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」，簡稱投資臺灣三大方案，以及「青年創業及啟動金貸款」，協助創業青年得到資金挹注。臺灣企銀亦關懷客戶居住正義，配合財政部推動「青年安心成家購屋優惠貸款」，讓我國青年能在推動經濟發展工作外，以負擔得起的方式有個安身立命之所。
臺灣企銀發揮全國唯一中小企業專業銀行社會價值，與政府共同攜手推動環境及社會永續發展，此次榮獲 2024 台灣永續投資獎銀級肯定，亦代表該行於永續投資之努力獲得外界認可。未來該行將持續以實際行動落實企業社會責任，發揮金融業影響力，與客戶共同創造永續願景。
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