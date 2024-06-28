授信「轉骨」盈餘創新高 土銀2度奪六大核心戰略產業放款優等獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-28 10:38

土地銀行長期力挺潛力股產業，加上授信結構「轉骨」有成，112 年盈餘創歷史新高，已連續 2 年獲金管會頒發「六大核心戰略產業放款優等獎」，並於 25 日舉辦的表揚典禮，由副總經理邱天生代表出席受獎。

金管會定期邀集銀行公會及本國銀行總經理舉辦業務聯繫會議，本次另表揚對六大核心戰略產業，即資訊及數位產業、資安卓越產業、臺灣精準健康產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業、民生及戰備產業，放款表現傑出之銀行，土地銀行今年再獲殊榮。

為達成「授信均衡化」長期目標，土地銀行在既有土建融授信基礎上持續擴大企業授信能量，藉此調整授信結構並衝刺政策性貸款業務，另於投資、融資及商品審查流程納入 ESG 因子，穩健邁向永續經營之路。

受惠於授信結構「轉骨」有成，土地銀行 112 年稅前盈餘達到新臺幣 170.43 億元，創下歷史新高紀錄，同時維持良好資產品質，截至 112 年底，土地銀行逾放比為 0.11%、備抵呆帳覆蓋率為 1,674.96%，兩者皆優於國銀平均水準。

此外，土銀在政策性貸款扮演稱職金融推手，幫助臺灣新興低碳產業、中小企業取得資金活水，除連續兩年獲得金管會「六大核心戰略產業放款優等獎」外，另於 112 年獲得「辦理中小企業放款績優銀行均衡區域發展中區特別獎」，今（113）年更獲經濟部中小企業信用保證融資業務績優金融機構「疫後振興」獎肯定，顯見深受主管機關肯定。

為擴大永續金融角色定位，土銀近年完成簽署遵循赤道原則、支持氣候變遷相關財務揭露（TCFD）及導入第三方查證，112 年國內及海外營運據點之溫室氣體排放量盤查（範疇一、二）亦全數通過驗證取得 ISO 14064-1 溫室氣體查驗證書，並長期耕耘客戶服務及扶植體育產業，因此連續 5 年獲金管會評比為「金融服務業公平待客原則評核排名前 25％之銀行業」，以及連續 15 年拿下教育部「體育推手獎」。