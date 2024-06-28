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鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至6.71元，預估目標價為96.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.67元上修至6.71元，其中最高估值7.03元，最低估值6.08元，預估目標價為96.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.03(7.03)8.968.76
最低值6.08(6.08)7.117.6
平均值6.59(6.55)7.778.16
中位數6.71(6.67)7.727.99

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,378,990,7801,547,163,4101,509,989,000
最低值1,181,155,0001,237,726,0001,231,084,000
平均值1,241,351,4801,367,877,1701,377,507,030
中位數1,214,595,0001,364,065,0001,367,768,990

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.95.667.717.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,256,783,3941,317,599,1541,263,720,1821,399,332,906

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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