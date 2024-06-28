鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至6.71元，預估目標價為96.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.67元上修至6.71元，其中最高估值7.03元，最低估值6.08元，預估目標價為96.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.03(7.03)
|8.96
|8.76
|最低值
|6.08(6.08)
|7.11
|7.6
|平均值
|6.59(6.55)
|7.77
|8.16
|中位數
|6.71(6.67)
|7.72
|7.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,378,990,780
|1,547,163,410
|1,509,989,000
|最低值
|1,181,155,000
|1,237,726,000
|1,231,084,000
|平均值
|1,241,351,480
|1,367,877,170
|1,377,507,030
|中位數
|1,214,595,000
|1,364,065,000
|1,367,768,990
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.9
|5.66
|7.71
|7.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,256,783,394
|1,317,599,154
|1,263,720,182
|1,399,332,906
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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