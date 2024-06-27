〈台股盤後〉鴻海苦撐終場跌80點收22907點 中低價太陽能族群接棒

台股今 (27) 日在權值股回檔修正下，開盤即跌逾百點，僅靠鴻海苦撐跌幅收斂，終場跌 80.71 點或 0.35%，以 22905.98 點作收，仍失守 5 日線，成交量 4415.31 億元，較昨 (26) 日稍收斂。此外，高價能源股拉回修正，中低價太陽能族群接棒，多檔漲停。