〈台股盤後〉鴻海苦撐終場跌80點收22907點 中低價太陽能族群接棒
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-27 14:01
台股今 (27) 日在權值股回檔修正下，開盤即跌逾百點，僅靠鴻海苦撐跌幅收斂，終場跌 80.71 點或 0.35%，以 22905.98 點作收，仍失守 5 日線，成交量 4415.31 億元，較昨 (26) 日稍收斂。此外，高價能源股拉回修正，中低價太陽能族群接棒，多檔漲停。
權值股今天普遍無表現，唯有鴻海 (2317-TW) 苦撐，漲 1.19%，台積電 (2330-TW) 開低，盤中一度翻紅，終場收平盤，聯發科 (2454-TW) 則跌 0.71%，日月光 (3711-TW) 也跌 0.29%，台達電則小漲 0.39%。
昨天強勢的高價能源概念股，雖然今天早盤漲勢強勁，不隨後漲幅收斂，甚至翻黑。雲豹能源 (6869-TW) 早盤大漲逾半根停板，近逼漲停板，不過隨後漲幅收斂，終場僅小漲 0.23%，森崴能源 (6806-TW) 早盤同樣漲逾半根停板，不過午盤後翻黑，終場跌 2.15%，泓德能源 (6873-TW) 翻黑後跌 3.37%。
不過中低價的太陽能概念股成為盤面亮點，安集 (6477-TW)、國碩 (2406-TW)、聯合再生 (3576-TW)、太極 (4934-TW) 皆亮燈漲停。
AI 族群方面，今天和碩 (4938-TW) 跌幅最沈重，跌逾半根停板，跌幅超過 7%，廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW)，以及技嘉 (2376-TW) 也都跌逾 1%。
機殼族群今天表現也相對弱勢，迎廣 (6117-TW) 跌 4.2%，勤誠 (8210-TW) 跌 3.58%，AMAX-KY(6993-TW) 跌 2.31%，晟銘電 (3013-TW) 跌 1.78%。
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