鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至401元，幅度約15.23%
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)提出目標價估值：中位數由348元上修至401元，調升幅度15.23%。其中最高估值500元，最低估值215元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予貿聯-KY(3665-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立0位、保守悲觀1位。
貿聯-KY(3665-TW)今(27日)收盤價為360元。近5日股價上漲5.88%，相關其他電子近5日下跌1.8%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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