search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至401元，幅度約15.23%

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 08:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)提出目標價估值：中位數由348元上修至401元，調升幅度15.23%。其中最高估值500元，最低估值215元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予貿聯-KY(3665-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立0位、保守悲觀1位。

貿聯-KY(3665-TW)今(27日)收盤價為360元。近5日股價上漲5.88%，相關其他電子近5日下跌1.8%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22936.280.13%
貿聯-KY382.56.25%

相關權證

貿聯-KY法興 槓桿4.38
加權指數法興 槓桿4.81
加權指數法興 槓桿0.02

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
貿聯KY

59.09%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty