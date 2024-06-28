鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)目標價調升至360元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 18:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對智原(3035-TW)提出目標價估值：中位數由340元上修至360元，調升幅度5.88%。其中最高估值450元，最低估值280元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予智原(3035-TW)評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀0位。
智原(3035-TW)今(28日)收盤價為336元。近5日股價下跌1.79%，相關半導體業近5日下跌2.8%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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