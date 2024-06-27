盤中速報 - 和碩(4938)大跌7.24%，報102.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:22
和碩(4938-TW)27日09:22股價下跌8元，報102.5元，跌幅7.24%，成交15,469張。
和碩(4938-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電信管制射頻器材製造業、電信管制射頻器材輸入業。醫療器材製造業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價下跌1.72%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,722 張
- 外資買賣超：+835 張
- 投信買賣超：-1,206 張
- 自營商買賣超：-2,351 張
- 融資增減：-56 張
- 融券增減：-74 張
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