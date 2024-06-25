〈台股開盤〉輝達重挫拖累AI股失寵 開低一度跌逾300點失守10日線
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-25 09:41
台股經過昨 (24) 日回檔修正，今 (25) 日持續下探，權值三雄齊跌，群龍無首的情況下，早盤開低走低跌逾 200 點，最低跌至 22503 點，失守 10 日線，預估成交量 4900 億元。除權值股走弱，AI、光電面板相關類股同樣疲軟。
權值股今天普遍走跌，台積電 (2330-TW) 開盤即跌逾 10 元，跌幅約 1.5%，鴻海 (2317-TW) 跌逾 1%，聯發科 (2454-TW) 跌幅較為沈重，跌逾 2%，日月光 (3711-TW) 更跌逾 3%，台達電 (2308-TW) 也跌逾 1%。
輝達 (NVDA-US)24 日重挫 6.5%，拖累台股 AI 族群持續拉回，緯穎 (6669-TW)、奇鋐 (3017-TW)、廣達 (2382-TW) 跌逾 3%，英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、華碩 (2357-TW) 跌逾 2%。
光電面板族群今天也遭提款，晶彩科 (3535-TW)、群創 (3481-TW) 跌逾半根停板，銘旺科 (2429-TW)、艾迪森 (3591-TW) 跌逾 4%，慧友 (5484-TW)、凌巨 (8105-TW)、一詮 (2486-TW) 跌逾 3%，友達 (2409-TW) 也跌逾 2%。
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