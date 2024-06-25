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台股

〈台股開盤〉輝達重挫拖累AI股失寵 開低一度跌逾300點失守10日線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-25 09:41

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〈台股開盤〉輝達重挫急速降溫AI熱 開低一度跌逾300點失守10日線 。(圖：shutterstock)

台股經過昨 (24) 日回檔修正，今 (25) 日持續下探，權值三雄齊跌，群龍無首的情況下，早盤開低走低跌逾 200 點，最低跌至 22503 點，失守 10 日線，預估成交量 4900 億元。除權值股走弱，AI、光電面板相關類股同樣疲軟。 

權值股今天普遍走跌，台積電 (2330-TW) 開盤即跌逾 10 元，跌幅約 1.5%，鴻海 (2317-TW) 跌逾 1%，聯發科 (2454-TW) 跌幅較為沈重，跌逾 2%，日月光 (3711-TW) 更跌逾 3%，台達電 (2308-TW) 也跌逾 1%。 

輝達 (NVDA-US)24 日重挫 6.5%，拖累台股 AI 族群持續拉回，緯穎 (6669-TW)、奇鋐 (3017-TW)、廣達 (2382-TW) 跌逾 3%，英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、華碩 (2357-TW) 跌逾 2%。 

光電面板族群今天也遭提款，晶彩科 (3535-TW)、群創 (3481-TW) 跌逾半根停板，銘旺科 (2429-TW)、艾迪森 (3591-TW) 跌逾 4%，慧友 (5484-TW)、凌巨 (8105-TW)、一詮 (2486-TW) 跌逾 3%，友達 (2409-TW) 也跌逾 2%。 

文章標籤

台股開盤權值股AI光電面板5日線

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台積電934-0.64%
和碩115-1.71%
聯發科1375-2.48%
日月光投控167-3.19%
台達電3831.73%
緯穎2565-3.75%
奇鋐690-3.36%
廣達297.5-2.14%
英業達55.6-2.46%
緯創105.5-1.86%
微星177.5-2.20%
技嘉306.5-1.76%
華碩503-1.95%
晶彩科40.75-7.81%
群創14.7-7.55%
銘旺科27.10.37%
艾笛森29.4-3.61%
慧友70-2.37%
凌巨16.3-4.40%
一詮116-1.28%
鴻海206.50.24%
友達17.85-2.72%
輝達118.11-6.68%

相關權證

台達電法興 槓桿4.95
鴻海法興 槓桿4.7
鴻海法興 槓桿3.55
台積電法興 槓桿6.37
台積電法興 槓桿5.88
英業達法興 槓桿9.33
英業達法興 槓桿6.24
華碩法興 槓桿5.91
技嘉法興 槓桿7.81
技嘉法興 槓桿7.35
微星法興 槓桿8.91
微星法興 槓桿7.84
友達法興 槓桿19.7
友達法興 槓桿11.6
聯發科法興 槓桿6.18
聯發科法興 槓桿5.77
一詮法興 槓桿1.85
奇鋐法興 槓桿3.02
奇鋐法興 槓桿2.57
緯創法興 槓桿9.7
緯創法興 槓桿9.57
群創法興 槓桿13.07
群創法興 槓桿8.09
日月光投控法興 槓桿6.64
日月光投控法興 槓桿6.11
緯穎法興 槓桿4.55
緯穎法興 槓桿4.1
加權指數法興 槓桿29.42
加權指數法興 槓桿29.32

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慧友

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勝率
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艾笛森

93.75%

勝率
偏強
鴻海

77.27%

勝率
偏強
台達電

52.94%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
慧友

79.17%

勝率
偏強
艾笛森

93.75%

勝率

#穩定獲利股

偏強
慧友

79.17%

勝率

#波段回檔股

偏強
艾笛森

93.75%

勝率
偏強
廣達

80.77%

勝率
中強短弱
微星

60.87%

勝率
中強短弱
緯穎

75%

勝率
偏強
友達

69.23%

勝率
中弱短強
緯創

90%

勝率
偏強
奇鋐

71.43%

勝率

#當沖高手_弱

偏強
凌巨

70.83%

勝率
偏強
群創

76.92%

勝率
中弱短強
緯創

90%

勝率




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