〈台股開盤〉輝達重挫拖累AI股失寵 開低一度跌逾300點失守10日線

台股經過昨 (24) 日回檔修正，今 (25) 日持續下探，權值三雄齊跌，群龍無首的情況下，早盤開低走低跌逾 200 點，最低跌至 22503 點，失守 10 日線，預估成交量 4900 億元。除權值股走弱，AI、光電面板相關類股同樣疲軟。