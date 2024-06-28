LINE Pay股東會 聚焦五大面向拓展LINE Pay生態圈

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-28 13:00

連加網路 LINE Pay (7722-TW) 今 (28) 日舉行股東常會，會中承認 2023 年營業報告書、財務報表並通過盈餘分配案。2024 年 LINE Pay 將從用戶端、合作夥伴、支付週邊服務、雙向跨境支付、金融科技服務五大面向發展 LINE Pay 生態圈，持續推升營運動能。

LINE Pay 2023 年營收為 49.28 億元，年增 28%，全年稅後純益 4.81 億元，每股純益 8.09 元。因公司處於事業成長階段，為維持公司長期穩定成長，以因應經營發展、人力資源，以及多元業務合作、事業擴張之投資需要，股東會亦通過不配發股利。

LINE Pay 董事長丁雄注表示，隨著行動支付的普及以及消費者對無接觸支付的需求持續增加，2023 年締造出每 0.03 秒就有一筆 LINE Pay 交易的佳績，展望 2024 年，LINE Pay 將在既有的穩固基礎上，多方拓展服務類型與範圍，將從用戶端、合作夥伴、支付週邊服務、雙向跨境支付、金融科技服務等五大面向持續發展 LINE Pay 生態圈，積極擴大市場領先地位。

針對用戶端，將透過數位化行銷策略與多元行銷活動以提升用戶黏著度與忠誠度，運用 LINE POINTS 回饋與 LINE Pay 優惠券等方式提升用戶的使用頻率與交易金額。

對合作夥伴持將續優化「以行動定位為核心的行銷服務」、「用戶精準行銷」、「廣告方案銷售」各項服務，為商戶創造更多業績並提升其滿意度，讓更多商戶主動使用 LINE Pay。同時，持續發展支付周邊生態系，包括地圖服務、票券平台等，為使用者帶來方便及充滿優惠的數位支付生活體驗。

此外，也將積極推動雙向跨境支付，將 LINE Pay 支付場景拓展至海外，積極拓展海外支付據點，並引導國外旅客來台消費，建構完整支付生態圈。金融科技服務面向，將持續完善金融產品平台服務，提供保險、信用卡申辦以及貸款服務等一站式金融服務，創造支付以外的附加價值服務。