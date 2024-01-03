統一IC設計台灣ETN年漲逾8成 AI應用今年續樂觀

在 AI 題材帶動下，去年追蹤台灣 IC 設計類股的統一 IC 設計台灣 ETN(020031-TW)漲幅逾 80%，超越絕大多數台股指數型產品，統一證 (2855-TW) 今 (3) 日表態，看好 IC 設計在今年 AI 多元應用中將更為重要，加上庫存天數回歸正常，後市值得期待。

據 CMoney 統計，統一 IC 設計台灣 ETN 去年以漲幅 81.11% 居台股非槓桿型指數型產品 (包含 ETF 及 ETN) 第二，打敗眾多高股息商品。

統一證說明，統一 IC 設計台灣 ETN 成分股包括約 30% 的矽智財大廠，隨著市場預估大型雲端服務商今年客製化晶片市場規模將達 62 億美元，在 AI 伺服器中的滲透率年增 35%，且 IC 設計服務獲利率變化與產品結構相關，今年仍是選股的焦點之一。

統一 IC 設計台灣 ETN 自上市上櫃 IC 設計類股中，依近四季平均 EPS 由上往下篩選前 20 檔股票，再利用自由流通市值加權方法編製而成，選股兼具獲利和市值，並專注 IC 設計領域，不會與其他半導體類產品成分股高度重疊。

ETN 和 ETF 同為連結指數的商品，差別在於前者為券商發行，有到期日，目前 ETN 到期年限多為 10 年，且多數 ETN 會將股息報酬直接反映在指數裡，讓投資人無須等待領到股息後再自行投入，更有稅賦上優勢。