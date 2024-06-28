IMF下調美國今年GDP成長預期至2.6% 警告「再擴大限制貿易恐受衝擊」

鉅亨網編譯許家華 2024-06-28 10:41

《法新社》報導，國際貨幣基金 (IMF) 周四 (27 日) 表示，美國經濟增長將較此前預期放緩，但仍表揚美國經濟「強勁、充滿活力且能適應不斷變化的全球形勢」。

IMF 總裁 Kristalina Georgieva 在華盛頓總部的新聞發布會上表示，美國經濟表現出色，是 G20 國家中唯一經濟產出超越疫情前水準的經濟體，這得益於就業增長強勁和通膨減緩 (disinflation) 的過程，即成本增長程度不達多數人害怕的情形。

IMF 預測，美國經濟今年將增長 2.6%，較 4 月份的預測下調 0.1 個百分點。

IMF 在聲明中表示，美國經濟證明自己「強大、充滿活力和能適應不斷變化的全球形勢」，但同時警告「持續擴大的貿易限制」將產生影響，且財政赤字太大，導致公共債務與 GDP 之比持續上升。

本月稍早，美國國會預算辦公室 (CBO) 表示，美國 2024 財年的預算赤字將上漲至 1.92 兆美元，超過去年的 1.695 兆美元，創下了新冠疫情時期以來的最大赤字。

CBO 的數據顯示，在過去的半個世紀中，美國的平均赤字比例為 3.7%。以 GDP 比例計算，在截至 2024 年 9 月的財政年度，美國政府的赤字預計將擴大到 6.7%。

相較之下，歐盟國家的指導方針是將赤字控制在 3% 或更低水準。

IMF 周四預計，美聯準會 (Fed) 將在 2025 年中前實現其 2% 通膨長期目標，略早於 FOMC 的中值預測。

Georgieva 表示，IMF 的通膨預測「略為樂觀」。她說，美國通膨自 2022 年達到高峰以來的軌跡讓 IMF 信心十足，「認為其預測正走在正軌上」。

此外，IMF 周四預期，住房通膨減緩的程度可能較預期放緩實現，甚至逆轉變得比預期更快。