GDP意外降、通膨復燃 美國經濟還能軟著陸嗎？

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-26 14:11

美國今年第一季國內生產毛額 (GDP) 意外走降至 1.6%，剔除食品與能源的個人支出物價 (PCE) 也年增 3.7%，這些新出爐的經濟數據正讓聯準會 (Fed) 今年降息希望日漸渺茫，市場對於今年經濟軟著陸的樂觀情緒也因此受挫。

《日經新聞》報導，雖然美國個人消費等內需保持堅挺，但對通膨復燃擔憂情緒增強，市場的反應是美國公債殖利率走升和股市下跌，美國經濟軟著陸的前景呈現喜憂參半的態勢。

美國商務部周四 (25 日) 表示，今年首季 GDP 僅成長 1.6%，遠低於市場預期的 2.5% 左右，創近兩年最低增速紀錄，甚至連去年第四季的 3.4% 都不到。美銀分析師 Michael Gapen 表示，雖然美國經濟緩慢減速，但步伐依然穩健。

包括個人消費、設備投資和住宅投資等在內的美國國內最終需求年化成長率達 2.8%，不包括在國內最終需求中的凈出口和庫存投資等波動較大項目拉低了整體成長率。

雖然相較於去年第三、四季 3.5% 有所放緩，但考量顯示美國經濟實力的潛在成長率不到 2%，這一水準可謂表現強健。

不過，內需強勁與通膨復燃的風險密切相關。Fed 決策偏好參考的通膨指標—PCE 物價指數今年首季上升 3.4％，較去年第四季 1.8% 有所加速且創一年來最大增幅。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家 Ryan Sweet 表示，Fed 或許不會在意經濟成長放緩，但降息計畫可能會因通膨加劇而有所動搖。

根據芝商所 Fed Watch 最新數據，截至美東時間周四下午，今年降息 1 次機率約為 4 成，降息超過兩次機率則約為 3 成。Fed 今年初曾預測降息 6 次左右，但由於經濟和物價持續堅挺，降息機率正逐漸下滑。

美債殖利率則向上攀升，作為長期利率指標的 10 年期美債殖利率周四一度攀抵 4.74% 左右，較前一天上漲 0.1% 至近 5 個半月來新高，2 年期美債殖利率也一度升至 5% 左右，接近 5 個月最高水準。

美債殖利率走升對美股投資人的心理造成打擊，道瓊周四一度崩跌 700 點，收盤下跌 375 點或 1%。

居高不下的物價和利率持續阻礙美國消費者，使得美國經濟在中長期冷卻的風險走高。沃爾瑪執行長 Doug McMillon 指出，食品和消費品價格上漲趨緩，其他商品反而在降價，目前消費者的購買力下降，需求正在減少。好市多財務長 Richard Galanti 也說，消費者對價格和負擔變得敏感的情況正在浮現。

受到消費者削減支出影響，折扣廉價連鎖雜貨業者 Dollar Tree 關閉了 1000 家商店，99 Cents Only Stores 也陷入破產。

在勞動市場上，美國 3 月失業率維持在 3.8% 的低水位，但按種族來看，黑人為 6.4%，為近一年半來最高，與白人等其他族裔差距加大，消費能力差距有可能擴大。

此外，金融市場顯示經濟異變的指標也很明顯，根據紐約 Fed 數據，信用卡和汽車貸款還款拖欠 30 天以上的比例，在去年達到近 13 年來最高水準。德意志銀行分析師 Brett Ryan 指出，這是大部分階層儲蓄逐漸耗盡的證據。