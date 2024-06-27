三星Galaxy S25首度採三軌策略 擬導入聯發科晶片

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-27 16:57

韓媒《The Financial News》報導，三星下世代旗艦機種 Galaxy S25 將首度導入聯發科 (2454-TW) 晶片。此次將是三星首度將聯發科晶片導入自家旗艦機種，採取三星自家、高通 (QCOM-US) 與聯發科 (2454-TW) 三軌策略，有助聯發科在旗艦市場再下一城。

業界看好，聯發科下半年即將推出的天璣 9400 系列，雖與高通同樣採用台積電 (2330-TW)(TSM-US)3 奈米製程，但其延續 Arm v9 與全大核架構，較高通僅採用 Arm v8 架構略勝一籌，尤其在運行 AI 相關應用的 APU 設計能力卓越，吻合三星近期將 AI 導入手機的野心。

三星過往 S 系列的旗艦級手機皆採用三星 Exynos 或高通 Snapdragon 系列晶片，但隨著三星近來因自家 3 奈米製程良率不穩，加上高通擬大幅調漲晶片價格，都讓三星對採用聯發科晶片的意願大增。