聯發科5月營收421.51 億元續創同期次高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-07 17:18

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (7) 日公布 5 月營收 421.51 億元，月增 0.29%，年增 33.53%，累計前 5 月營收 2176.37 億元，年增 39.9%；由於客戶本季為新舊機種交替期，聯發科 5 月營收表現持穩上月，續創同期次高，年增率也因去年基期低呈現大幅成長。

聯發科指出，以美元對新台幣匯率 1 比 32 計算，第二季營收約 1,214-1,335 億元，季減 0- 9%，年增 24-36%，依照高標推算，聯發科 6 月營收有機會再優於 5 月水準，靠攏 500 億元。

聯發科今年再 COMPUTEX 首度曝光 2 奈米設計架構，也宣布加入基於 Arm Neoverse CSS(運算子系統) 的 Arm 全面設計 (Arm Total Design)，並找來輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳與安謀 (ARM-US) 執行長 Rene Haas 兩大咖幫忙站台。

聯發科看好，公司擁有許多內部開發的雲端 AI 客製化晶片解決方案的 IP，在雲端運算領域佔有利基性的市場定位，並且能幫助雲端廠商降低總擁有成本 (TCO)，包括 Interconnect SerDes、UCIe、D2D 及 Optical 等高速傳輸介面 IP。