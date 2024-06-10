台版晶片法將上路 聯發科未受惠籲擴大租稅抵減

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-11 15:56

行政院推動台版晶片法案產創條例第 10 之 2，首批有四家半導體廠申請適用租稅優惠，外界猜測，台灣 IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 可望優先受惠，不過，聯發科今 (11) 日發聲明指出，並未受惠台版晶片法的租稅優惠。

聯發科說，IC 設計業者主要投資項目為研發人員的薪資費用，並非大規模的設備資本支出，財政部若能參考世界各國如韓國、美國、中國的擴大租稅抵減趨勢，放寬個別研發及設備抵減上限，相信更能發揮政策美意，提供更多台灣的 IC 設計業者實質的助益。

聯發科長期投資台灣，培育及提升台灣產業研發人才與質量，過去十年在台灣下單採購金額超過新台幣 1 兆 4,000 億元，最先進製程與技術的晶片都在台灣下單，擴大相關產業鏈稅基，影響整體產業營利事業所得稅超過新台幣 1,000 億元，帶動台灣產業鏈創造約 2,000 億以上之稅收貢獻。

由於半導體已成為各國發展積極重點，政府為鞏固台灣在全球半導體業的領先地位，也推出台版晶片法案，針對半導體業者的研發及設備給予投資獎勵，藉以強化台灣半導體產業競爭力。