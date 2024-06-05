聯發科整合輝達開發套件 推進Edge AI發展

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-05 13:46

聯發科 (2454-TW) 今 (5) 日於 COMPUTEX 宣布，將輝達 (NVDA-US)NVIDIA TAO 工具套件整合自家 NeuroPilot SDK 軟體開發套件，用於邊緣 AI(Edge AI) 推論晶片開發。

聯發科看好，此次整合將為開發者提供無縫接軌的體驗，以利運用聯發科頂尖晶片產品，開發各式各樣擁有邊緣 AI(含生成式 AI) 效能的物聯網應用裝置，讓不同規模企業皆能在智慧零售、製造、醫療照護、交通運輸、智慧城市等多元物聯網垂直應用領域，充分掌握邊緣 AI 潛能。

聯發科物聯網事業部總經理王鎮國表示，將 NVIDIA TAO 整合進自家 NeuroPilot，有助實現人工智慧普及願景，驅動新一波 AI 裝置與體驗。透過這些更多的資源與聯發科技 Genio 產品線，開發者能輕鬆設計出極具獨特性及競爭力的邊緣 AI 產品。

NVIDIA 機器人與邊緣運算副總裁 Deepu Talla 表示，生成式 AI 正大幅提升電腦視覺在智慧物聯網與邊緣運算上的精準度。NVIDIA TAO 和聯發科 NeuroPilot SDK 結合，能將最先進、強勁的 AI 視覺模型導入數以十億計的物聯網裝置中。

聯發科晶片每年驅動約二十億連網裝置，邊緣運算產品組合極大化邊緣 AI 應用上的效能，同時確保其運作效率，整合自家業界領先的多媒體及通訊連網技術，產品從高階、中階到入門晶片，賦能品牌廠為不同價位的消費者提供非凡的 AI 體驗。