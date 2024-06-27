衛星持股：重電+電線電纜→龍虎豹→綠電→太陽能
鉅亨研報 2024-06-27 16:37
台股今天盤中跌逾 220 點，台股面臨技術性調整，指數跌破 5 日及 10 日均線，修正月線正乖離過大，加權日 KD 尚未黃金交叉，改由內資主導行情，中小型題材股相對活潑，能源、航運成抗跌指標，盤面資金持續輪動，在中長線仍偏多下，逢低擇優佈局。
權值股 F4 台積電 (2330-TW)、鴻海 (237-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)，股價漲跌互見，並牽動大盤多空，近期受外資操作轉趨保守，但產業基本面看好，在盤勢震盪之際，有望穩住多頭軍心。
記憶體晶片大廠美光（Micron Technology）周三公布上季（第 3 季）財報顯示，雖然銷售和獲利優於預期，但因為本季（第 4 季）營收預估未能滿足一些投資人的極高期待，股價在盤後重挫近 7%；而在台灣時間 27 號，輝達 (Nvidia) 股東會上，黃仁勳雖表達 Nvidia 已經成功轉型，目前策略重點是保持最具經濟效益的 AI 晶片供應商身份及現有優勢，但並未釋放利多，所以股價並未大漲。詳細內容解析，請務必收看盤後節目：
https://www.youtube.com/watch?v=8JDXFxpVrSY
先前徐老師預告的【龍虎豹】
雲豹能源 (6869-TW)、雷虎 (8033-TW) 最近漲勢不俗，而龍德造船 (6753-TW) 表示，目前各種船艇合計在手訂單達 105 億元，訂單能見度至少看到 2026 年，接下來將再積極爭取海外公務船訂單，今天強勢鎖漲停。
能源相關跟著帶動【太陽能概念股】
達能 (3686-TW)、安集(6477-TW)、國碩(2406-TW)，今天都漲停鎖死，茂迪(6244) 也碰觸到漲停天花板。
【G2C 聯盟】
東捷 (8064-TW)、均豪(5443-TW)、志聖(2467-TW) 我們早已預告很久，有來徐老師 LINE@(@istock168)的人都知道，在這裡不必追高，下周還有佈局好的新標的。蔚華科 (3055-TW) 今天跌停是否會拖累 G2C 聯盟？
【GB200 飆股】
輝達發布「地表最強 AI 晶片」的 Blackwell GB200 晶片中包含一個 Arm 架構的 Grace CPU、2 個 B200 GPU，可大幅提升 AI 效能。除了貿聯 (3665-TW)、佳必琪(6197-TW)、鈺邦(6449-TW) 以外，其他相關概念股也會一起帶動，那麼，還有誰在低檔？
很多投資朋友反映操作邏輯跟不上徐老師，所以本周六 (6/29) 特別舉辦線上演講會帶領投資朋友掌握下半年的飆股行情，一定要事先報名
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