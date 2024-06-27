日元徘徊於38年低點附近 財務大臣再度發出警告

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:10

日元周四 (27 日) 徘徊在 38 年低點附近，並在 1 美元兌 160 日元的弱勢區間掙扎，這讓市場對日本當局干預支撐日元的任何跡象保持警惕。

日本財務大臣鈴木俊一在日元兌美元匯率跌至 1986 年以來低點後表示，日本將在必要時採取適當行動捍衛本幣，警惕匯率突然性的單邊走勢。

他周四上午的說法，仍然緊咬「劇烈波動」，而非「過度貶值」。他表示，「突然性的、單邊波動是不可取的。我們極其關注其對經濟的影響。我們將帶著高度緊迫感分析匯率波動的背景，並在必要時採取適當行動。」

鈴木拒絕就日元具體水準發表評論，稱相關評論可能會影響市場。他的說法與日本最高外匯事務官員神田真人周三晚間的表態基本一致。

日元兌美元匯率在亞洲時段上漲 0.3%，至 160.33 美元，日元周三跌至 1986 年以來的最低點 160.88 美元，隨後收復了部分跌幅。

日元兌美元本月已下跌約 2%，全年已貶值 12%，原因是日元繼續受到美國和日本之間巨大利差的打擊，這使得使用日元作為替代品的吸引力依然存在。

分析師表示，儘管干預風險增加，但日本當局可能會等到周五公布美國個人消費支出 (PCE) 價格指數後才進場。