干預風險罩頂！日元創38年低政府進場阻貶有用？ 專家：還得看「它」臉色

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-27 15:09

日元兌美元 (USDJPY) 今 (38) 日在亞洲匯市升值 0.3% 至 160.33 日元，在 38 年低點附近徘徊，此前週三 (26 日) 一度跌深至 160.8 日元，創 1986 年來新低。此外，日元兌歐元(EURJPY) 也一度貶破 171.7 日元，創 1999 年歐元發行以來新低，這一情況也讓市場對於任何顯示當局恐干預匯市的跡象保持警惕。

日元兌美元匯率本月已下跌約 2%，全年累計走貶 12%，原因是日元繼續受到美國和日本之間巨大利差的打擊。

分析師表示，儘管干預風險增加，但日本當局可能會等到美國個人消費支出 (PCE) 指數公佈後才可能阻貶日元。Convera 全球宏觀策略師 Boris Kovacevic 說，匯率水準和貶值速度對日本財政部考慮干預匯市都很重要，但選擇權市場的波動性減弱，顯示近期上漲並未達到日本財政部所需要的阻貶標準。

日元在 4 月 29 日曾跌破 160 大關，當時日本曾動用外匯儲備干預阻貶。一位香港銀行外匯交易員表示，全球金融市場目前再度關注日本如何應對新一輪貨幣貶值壓力。

日本財務省副大臣神田真人週一 (24 日) 說，日本政府已做好在必要時 24 小時全天候干預匯市的準備。若日元過度波動，將影響日本經濟。一旦日元出現基於投機的過度波動，日本當局準備採取適當行動。除直接干預匯市，目前市場預期日本央行 (BOJ) 恐在下月採取「升息與加大縮減購債規模」的組合拳來阻貶日元。

但上述香港銀行外匯交易員認為，前述舉措能否達到穩定日元效果，還得看美元臉色。隨著美元指數回升至 105.7，目前外匯市場普遍認為受避險資本持續湧入高收益美債等因素的影響，在聯準會 (Fed) 降息前，美元指數很可能突破 4 月創下的年內高點 106.5，亞洲貨幣恐面臨更大的貶值壓力。

不過，就在市場猜測日本是否可能干預匯市之際，美國財政部上週四 (20 日) 將日本列為匯率操縱監測名單。

美國財政部在最新發佈的《美國主要貿易夥伴宏觀經濟和外匯政策半年度報告》報告中表示，沒有任何主要貿易夥伴被列為匯率操縱國，但日本因為符合經常帳實質性盈餘，以及雙邊貿易順差這兩項標準而被加入匯率操縱監測名單中。